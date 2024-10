Cachaça Estância Moretti Carvalho 4 Anos, ganha concurso em João Pessoa-PB

A Cachaça Estância Moretti, participou nesse último final de semana, do Brasil Cachaças em João Pessoa, Paraíba. O evento Brasil Cachaças é uma celebração dedicada à promoção da rica cadeia produtiva da cachaça, proporcionando uma plataforma única para a exposição e comercialização de produtos e serviços relacionados a essa tradicional bebida brasileira. Além de estreitar os laços entre produtores, cachaças e consumidores, o evento busca difundir a história, qualidades e valores sensoriais da cachaça, tanto para os apreciadores quanto para os próprios produtores.

Dentro da grade do evento, houve o concurso do melhor Drink do evento, no qual a Cachaça Estância Moretti Carvalho 4 Anos, conquistou o primeiro lugar entre as mais de 100 tipos de cachaças de todo o Brasil, através do Bartender Jonatan Magno, que preparou o Drink vencedor.

É um grande orgulho para nós, representar nossa cidade e nosso estado em um evento de nível nacional, tivemos mais uma grande oportunidade de apresentar nosso produto para milhares de pessoas, consumidores e apreciadores de cachaça.

Ao unir apaixonados pela bebida, especialistas do setor e consumidores conscientes, o Brasil Cachaças se destaca como uma iniciativa que impulsiona a indústria da cachaça, preservando suas raízes históricas, promovendo o consumo responsável e contribuindo para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU.

Agradecemos a organização da Brasil Cachaças, em poder estar participando desse belo evento e com certeza 2025 estaremos juntos mais uma vez.

