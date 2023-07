Buscas por jovem que desapareceu no mar em Matinhos entram no 2º dia

Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, de 24 anos, desapareceu no Balneário Flamingo, em Matinhos, litoral do Paraná. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão em ação para encontrar o jovem, que submergiu no domingo (23) enquanto estava acompanhado de seu tio.

Uma equipe de socorristas, utilizando uma viatura, também está percorrendo a área terrestre próxima à praia para auxiliar nas buscas. Os esforços para localizar Rodrigo contam com recursos como motos aquáticas e profissionais especializados em mergulho.

Nesse momento difícil, a família de Rodrigo tem utilizado as redes sociais para solicitar orações e apoio.