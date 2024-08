Buscas por criança desaparecida em Cambira continuam, diz Polícia Militar

Na manhã deste domingo (18) o 10º BPM da Polícia Militar divulgou nota sobre o desaparecimento da criança em uma área de mata no zona rural de Cambira.

“As buscas pelo menino Arthur, de dois anos, que desapareceu na Estrada Marumbi, área rural de Cambira, continuam na manhã deste domingo. Equipes da ROTAM, Patrulha RURAL e RPA da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, além de voluntários civis, estão mobilizados no local.

Para auxiliar nas buscas, estão sendo utilizados drones, e cães farejadores.

No período diurno foram feitas buscas com o apoio dos cães, policiais, bombeiros e voluntários.

Durante a noite e a madrugada foi feito uma varredura com Drone térmico buscando pontos de calor.

Quaisquer informações ligue 190!”

.