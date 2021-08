Bruno da Silva Cogo, aluno do Colégio Estadual Civico Militar Jandaia do Sul, conquistou medalha de ouro no Tênis de Mesa nos Jogos Escolares do Paraná em Toledo neste sábado (7).

A 67° Edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado do Paraná através da Secretaria de Educação e do Esporte.

O aluno atleta foi acompanhado pelo seu professor Rodrigo (Tood).