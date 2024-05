Brincadeira de amigos quase tem fim trágico em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi à 1h59 da madrugada deste domingo (19).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. Ao chegar ao hospital municipal de Marumbi os policiais foram informados que um indivíduo foi chamar o amigo em um bar para ir embora, quando este se recusou e colocou um facão no pescoço dele, que para se defender também colocou uma faca no pescoço do amigo, que teria se mexido e acabando por feri-lo sem querer em uma brincadeira.

O próprio agressor foi quem solicitou a ambulância e acompanhou o amigo até o hospital e, em seguida, foi encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul.

Os envolvidos não possuem documentos brasileiros.