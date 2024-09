Brigada Comunitária socorre vítimas de acidente de trabalho em Jandaia

A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu duas vítimas de acidente de trabalho no final da tarde desta quinta-feira (5) na Rua Roraima, região do Jardim Villar.

Segundo informações, os homens trabalhavam na montagem da laje de uma casa em construção, quando o acidente ocorreu. Um profissional sofreu uma queda de aproximadamente 2,8 metros e o trabalhador que estava embaixo foi atingido pelo material. Eles receberam os primeiros socorros dos agentes da Defesa Civil e foram levados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, sem gravidade.