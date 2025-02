Briga de faca termina com dois feridos graves em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 22h51 deste domingo (23) na Rua José Pereira Filho.

Conforme a PM, no local estava caído em frente ao seu portão a vítima.

Um homem foi até sua residência e entraram em via de fatos e, em certo momento, houve a facada na região do abdômen. De imediato foi acionado o hospital do município, onde a equipe composta pela enfermeira e motorista socorreu a vítima.

No hospital encontrava-se o autor que este também estava com uma lesão no abdômen e na pélvica lado esquerdo, causado também por arma branca.

Foi feito contato com a médica, que relatou que ambos iriam ser encaminhados para o hospital de Apucarana.

A faca foi apreendida.

.