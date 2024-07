Briga de casal mobiliza PM em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 23h02 de domingo (7).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar a Rua Brasília, onde segundo o solicitante, um casal estava se agredindo em via pública.

Chegando ao local, já foi visualizado o casal, que estava ao chão. A Equipe separou as partes e viu que ambos tinham escoriações da agressão. O veículo do casal estava na frente da residência com o vidro traseiro quebrado.

Conforme relatos a mulher começou a discutir com o homem, momento que ele a pegou pelo pescoço e começaram as agressões, ela relata que entrou na residência e pegou uma faca, que uma amiga que estava no local e tentou tirar sua faca e acabou cortando a mão, sendo levada por populares para o hospital.

Relata ainda que foi ela quem quebrou o vidro do carro do casal.

O homem relatou que não a agrediu, só estava segurando porque segundo ele, a mesma fica violenta quando efetua consumo de bebidas alcoólicas e havia o agredido com um estilhaço de vidro.

Ambos tinham ferimentos oriundos da briga.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão e encaminhados para atendimento médico. Posteriormente foram levados para a delegacia de Jandaia do Sul.

Ainda conforme a PM, ambos relataram ter ingerido bebidas alcoólicas.