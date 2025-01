BR-376 em Tibagi sentido Curitiba está totalmente interditada

A PRF informa interdição total no km 435 da BR-376, em Tibagi (PR), no sentido sul (de Imbaú para Ponta Grossa), devido a afundamento do pavimento.

Não há previsão para liberação. Os órgãos responsáveis trabalham buscando alternativas que serão informadas.

Desvio sugerido pela PR-239 em Imbaú, acessando a PR-340 antes de Telêmaco Borba no sentido Tibagi, depois a BR 153, até acessar novamente a BR 376 no sentido Ponta Grossa.

No sentido norte (de Ponta Grossa para Ortigueira/Londrina) fluindo normal.