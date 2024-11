Bom Sucesso: Lesão Corporal, Vias de Fato e Ameaça

Data do Registro: 17/11/2024 15:53:01 Endereço: Praça Paraná, CENTRO – BOM SUCESSO, Paraná. Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL.

A equipe foi acionada, pois no endereço acima teria uma mulher alterada no local. Em deslocamento para a ocorrência fomos abordados pela senhora —- que apresentava sangramento na região da cabeça, alegando ter sido agredida no Bar da Odete pela pessoa de —-, que teria arremessado um copo e posteriormente teria batido com o Copo na cabeça de —-. Após colher informações a equipe foi até o Bar e fez contato com a senhora —-, que passou a relatar que a senhora —- estaria causando tumulto no local e que seu filho foi intervir na situação, que questionado —- o mesmo disse que teria discutido com —- e acabou por entrar em vias de fato. Diante da situação e por interesse de representação da vítima, a equipe deu voz de prisão para —- e encaminhou o autor para a delegacia de Jandaia do Sul para ser colocado a disposição da autoridade de polícia judiciária. Que antes do deslocamento para a delegacia a equipe prestou apoio a senhora —- até o pronto atendimento da cidade para atendimento médico.

Data do Registro: 17/11/2024 18:25:24 Endereço: RODOVIA BR TREZENTOS E SESSENTA E NOVE, rural – BOM SUCESSO. Natureza Atendimento: VIAS DE FATO

Equipe Patrulha Rural foi acionada via COPOM onde foi relatado que a vítima —- informou que em uma chácara foi agredida fisicamente com um soco em sua face lado esquerdo pelo seu convivente —-. Diante dos fatos foi deslocada até a residência do casal onde o possível autor poderia estar, porém o mesmo não se encontrava. Foi oferecido a vítima que fosse feito o encaminhamento assistencial até outro local, negado pelo vítima. Diante dos fatos a vítima foi orientada quanto aos procedimentos.

Data do Registro: 17/11/2024 21:18:05. Endereço: Rua Clemente José da silva, CENTRO – BOM SUCESSO. Natureza Atendimento: AMEAÇA

Esta equipe foi despachada, pois no endereço acima a pessoa de —- teria sido ameaçado. Que no local a equipe em contato com o solicitante este começou a relatar que estava jantando em sua residência quando chegaram três pessoas com duas motocicletas uma Honda CG 160 e uma Twister ambas vermelhas, que esses indivíduos começaram a questionar sobre a motocicleta que estava na garagem, perguntado se o solicitante estava com ela na rua e se ele teria fechado as motocicletas no trânsito momentos antes. Este negou o envolvimento no fato, momento que uma mulher identificada pelo solicitante como —- disse “vou puxar as câmeras e se for você nós vamos cobrar” e saiu do local tomando sentido ignorado. A equipe realizou patrulhamento na cidade, porém não obteve êxito em encontrar os autores da ameaça. Vítima orientada.

