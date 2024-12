Bom Sucesso: Dois furtos registrados na zona rural

Na manhã de quinta-feira (26) compareceu no destacamento policial a pessoa de XXXX, o qual passou a relatar que no dia 25/12 saiu de sua residência na Fazenda “Às de Ouro”, por volta das 8h00 e ao retornar às 18h00, percebeu o cadeado da porta da cozinha da residência quebrado e do interior da residência percebeu que alguns itens foram subtraídos, entre eles: aproximadamente 15 kg de carne Bovina e suína, uma Chocadeira e uma Motosserra marca Stihl.

Ocorrência 2: Também na manhã de quinta-feira (26) compareceu no destacamento policial o senhor XXX o qual passou a relatar que teve dois carneiros levados do seu sítio na Estrada JJ, no km10.

