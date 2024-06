Bom Sucesso: Avô atira no neto após ser ameaçado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 14h39 deste domingo (16).

Conforme a PM, a equipe policial compareceu no hospital da cidade de Bom Sucesso, onde se encontrava a pessoa de X que relatou ter sido alvejado por um disparo de arma de fogo em seu calcanhar esquerdo.

Ele relatou que foi até a residência do seu avô onde tiveram uma discussão, e que seu avô disse que iria matá-lo. No mesmo dia, pela manhã, foi registrado um BO onde o neto havia ameaçado matar seu avô, e que nesse momento seu avô havia buscado uma espingarda e desferiu um tiro vindo a lesionar o calcanhar esquerdo do neto.

Os policiais não localizaram o avô nem o armamento.