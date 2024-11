Bom Sucesso: Adolescente de 13 anos é agredido em churrasco

Conforme a PM, a equipe RPA foi solicitada a comparecer na Rua Araguari neste sábado (2) para realizar atendimento de uma ocorrência onde um homem teria agredido um adolescente de 13 anos de idade.

Chegando ao local foi contactada a solicitante e mãe do jovem que relatou a equipe policial que teria deixado seu filho ir a um churrasco na residência de um conhecido e um homem que também participava do churrasco teria agredido o menor com um soco no rosto e se evadido do local após o fato.

A equipe realizou patrulhamento a fim de localizar o suspeito, porém sem êxito.

