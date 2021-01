Biz “bombinha” é apreendida em Jandaia do Sul

Durante patrulhamento às 0h30 desta segunda-feira (11) pela Rua Presidente Castelo Branco, no Conjunto Guadalajara em Jandaia do Sul, uma equipe da Polícia Militar avistou um indivíduo conduzindo uma motoneta de cor preta, que ao ver a viatura policial agiu de maneira suspeita.

Diante dos fatos, foi dada voz de abordagem e realizada busca pessoal, porém nenhum ilícito foi encontrado.

A motoneta é uma Honda Biz 125 tem como município de emplacamento, a cidade de Cambé.

A numeração do chassi da motoneta se encontra com todos os números destruídos, assim como a numeração do motor.

Segundo o Tenente Thiago, o abordado disse que comprou o veículo na condição de “bombinha” (veículo irregular ou sem documentação). Diante dos fatos foi dada voz de prisão e encaminhado juntamente com a motoneta até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.