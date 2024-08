Bezerro Nasce com Cinco Patas em Fazenda no Noroeste do Paraná

Em uma fazenda situada em Paranavaí, no noroeste do Paraná, um evento raro chamou a atenção: um bezerro veio ao mundo com cinco patas, sendo uma delas localizada no lombo do animal.

A condição, conhecida como polimelia, é incomum e, felizmente, não prejudica o bem-estar do bezerro. O médico veterinário Daniel Roberto Faria, entrevistado pelo G1, explicou que essa anomalia é causada por uma alteração genética que ocorre durante o desenvolvimento embrionário.

Segundo Faria, uma das possíveis origens da polimelia é uma gestação gemelar, na qual um dos embriões não se desenvolve completamente. Parte desse embrião não desenvolvido pode se unir ao embrião saudável, resultando na formação de membros extras. No caso desse bezerro, a pata extra cresceu no lombo, o que é bastante raro.

Embora seja viável realizar a remoção da pata adicional, há riscos associados a essa intervenção, especialmente porque a pata está inserida na coluna vertebral do animal.

