Bezerro em rodovia causa acidente em Borrazópolis

Na noite desta terça-feira (3)um incidente inusitado chamou a atenção dos moradores da região entre Borrazópolis e Kaloré. Um bezerro cruzou o caminho de um jovem motorista, resultando em danos consideráveis, na PR-466.

O acidente ocorreu por volta das 21h, próximo à Chácara Pai Gallo, antes do Clube Abas Largas. O condutor, estava atento ao volante do seu veículo Santana, de cor prata e emplacado em Borrazópolis. Graças à sua rápida reação, ele conseguiu evitar uma tragédia maior.

O impacto com o bezerro foi surpreendente, mas o animal, incrivelmente, sobreviveu e seguiu pelo acostamento. O dono do bezerro já foi identificado, e o motorista está tomando as medidas necessárias para resolver a situação.