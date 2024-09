Bermudas furtadas eram vendidas em lojas de Apucarana

Um empresário de 26 anos, residente em Apucarana, viveu uma reviravolta após o furto de aproximadamente 17 mil peças de roupas de sua empresa no último dia 10 de junho. O caso ganhou novos contornos quando o homem descobriu que duas lojas estavam vendendo as mercadorias furtadas.

Determinado a confirmar a origem das peças, o empresário tomou uma medida inusitada: suas funcionárias foram até os estabelecimentos no Jardim Ponta Grossa e compraram três bermudas. Em uma das lojas, na Avenida Mato Grosso, as bermudas foram adquiridas por R$ 80,00 cada. Já na segunda loja, na Avenida Itararé, o mesmo item estava à venda por apenas R$ 40,00.

Com as evidências em mãos, o empresário acionou a Polícia Militar (PM). Antes da chegada dos policiais, o proprietário da loja na Avenida Mato Grosso desapareceu. No entanto, na loja dele, os militares encontraram e apreenderam 38 bermudas.

A investigação prosseguiu na loja da Avenida Itararé, onde mais 15 peças furtadas foram identificadas. Uma mulher presente no estabelecimento informou que as bermudas haviam sido compradas por seu marido. O homem, ao ser abordado, admitiu ter adquirido as roupas por R$ 20,00 cada. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhado à sede da 17ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.