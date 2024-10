“Bebi 1 litro de conhaque”, afirma motorista ao ser parado pela PM

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana na manhã de terça-feira (2).

Conforme a PM, durante patrulhamento na área central da cidade, foi observado um indivíduo conduzindo uma motocicleta SHINERAY/XY125-6A, ultrapassando vários sinais vermelhos.

Foi utilizado pela equipe sinais sonoros e visuais para que parasse, porém, não foi atendido, sendo conseguido realizar a abordagem, na Rua São Paulo, devido a um dano no escapamento da motocicleta.

Foi percebido pela equipe policla que o mesmo se encontra com sintomas de embriaguez, sendo afirmado por ele que bebeu “um litro de conhaque”.

Foi acionado o plantão de acidentes para realização do etilômetro, sendo aferido a quantia de 1,37 mg/L, valor acima do permitido. Sendo assim foi dado voz de prisão a —- por CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA, e encaminhado até a 17 SDP para providências cabíveis.