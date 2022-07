Barracão de recicláveis tem instalação elétrica furtada em Marumbi

Na tarde de sexta-feira (15) o solicitante, que é fiscal de pátio da prefeitura, informou que chegou informação que o barracão de reciclável, localizado na PR-466, estava com a porta arrombada, que diante dos fatos acionou a equipe policial que esteve presente onde constatou que a porta do fundo foi arrombada e fizeram um buraco na parede para que pudessem subtrair a instalação elétrica que havia no local.

A equipe policial realizou patrulhamento a fim de localizar os objetos furtados, porém até o presente momento nada foi encontrado.