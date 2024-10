Bandidos atiram em vigilante no Contorno Norte de Apucarana

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 0h33 desta quinta-feira (3).

Conforme a PM, após um homem dar entrada na UPA de Apucarana com ferimentos provocados por arma de fogo, os policiais foram ao local e, em contato com a vítima, de 29 anos, vigilante, foi constatado que apresentava lesões e algumas escoriações no braço direito.

Ele relatou que se encontrava em serviço defronte a uma empresa de placas solares no Contorno Norte, no interior de seu veículo Ford/New Fiesta, quando chegou um veículo não identificado com quatro indivíduos, que desembarcaram de posse de armas de fogo, sendo uma delas arma longa (cal. 12), que anunciaram voz de roubo, ordenando que a vítima abrisse o vidro lado do motorista.

Ao tentar acionar a ignição do veículo para abertura do vidro, o indivíduo que se encontrava com a arma longa efetuou um disparo próximo a porta, danificando o vidro, atingindo a porta direita dianteira transfixando-a, e que desse disparo, a vítima foi atingida no braço direito causando lesões de projéteis e estilhaços de vidros.

Relata ainda que os indivíduos subtraíram seu aparelho celular e a todo momento diziam que queriam apenas sua arma de fogo, porém relata que a vigilância do local é desprovida de arma de fogo. Após o fato, dois indivíduos adentraram em seu veículo assumindo a direção, e ordenaram que o mesmo fosse para o banco traseiro, e seguiram até a entrada de uma estrada rural próximo ao local, e em seguida ordenaram que permanecesse naquele local por alguns minutos e abandonaram o local com apoio dos outros indivíduos seguindo pela rodovia sentido a cidade de Arapongas.

Mesmo ferido, a vítima deslocou com seu veículo até a sede da empresa situada na Rua Demétrio Santos Moreira, onde foi encaminhado à UPA por um companheiro da empresa, sendo então socorrido e medicado, não sendo necessária intervenção cirúrgica, em razão de lesões superficiais.

A Polícia Civil foi acionada para uma posterior perícia e investigação.