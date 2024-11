Bandidos assaltam loja no centro de Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 13h02 desta sexta-feira (29) na Avenida Presidente Vargas.

Conforme a PM, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento de uma ocorrência onde dois indivíduos, um deles armado, roubaram um estabelecimento comercial.

A equipe foi ao local e, em contato com o dono da Loja XXX Modas, que estava no local no momento do ocorrido e forneceu as imagens da loja, onde os dois indivíduos entraram na loja com capuz, blusas de moletom, sendo uma toda preta e calça jeans e outra com as mangas claras e calça escura.

A vítima relata que eles chegaram na loja já pedindo o dinheiro que fica guardado no local, direcionando o mesmo para o fundo da loja onde tem um guarda-roupa, coagido e ameaçado, o mesmo foi até esse guarda-roupa e deu a eles uma quantia de 20 (vinte) mil reais em cédulas, enquanto isso o segundo levou a funcionária até a porta da loja para que a mesma a fechasse.

Os dois indivíduos saíram a pé utilizando guarda-chuvas. Segundo populares, fizeram um caminho até o CRAS da Cidade na Rua Vicente Fuzeti, onde dispensaram os guarda-chuvas e tomaram rumo ignorado.

A equipe policial levantou informações na cidade e realizou o patrulhamento, mas os ladrões não foram localizados.