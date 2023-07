Avião que desapareceu no PR é encontrado

O avião que havia desaparecido na região da Serra do Mar, no Paraná, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7), de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB).

A aeronave foi localizada perto do Pico Canavieiras, no litoral do estado.

Após cinco dias de buscas, foram encontrados dois corpos, mas ainda não há informações sobre o terceiro desaparecido. O avião havia saído de Umuarama com destino a Paranaguá.

Atualização

Governador confirma as três mortes e lamenta o ocorrido

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou profundamente a morte dos servidores Felipe Furquim e Heitor Genowei Junior, e do piloto Jonas Borges Julião, no acidente aéreo que aconteceu na segunda-feira (03) no Litoral do Paraná. Os três estavam na aeronave que foi encontrada na Serra do Mar nesta sexta-feira (7), após dias intensos de buscas.

“Depois de cinco dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que três corpos foram encontrados nesta tarde na Serra do Mar. Nesse trágico acidente aéreo perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor”, disse.