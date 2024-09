Atropelamento em Jandaia: Motorista foi levado a delegacia após teste de etilômetro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h41 deste domingo (29).

Conforme a PM, a equipe foi solicitada pelo SAMU da cidade de Jandaia do Sul para prestar um apoio em um acidente de trânsito do tipo atropelamento.

No local foi entrado em contato com o senhor XXXX, o qual relatou que estava transitando na Rua Roberto Resende Chaves sentido bairro – centro quando uma pedestre invadiu a pista onde aconteceu um acidente do tipo atropelamento. Ele estava conduzindo o veículo GM/Astra, o qual não possui débitos. Relatou ainda que quando a equipe chegou no local a vítima estava sendo encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU, não sendo possível sua identificação.

Foi oferecido o teste do etilômetro o qual aferiu 0,59 mg/l sendo considerado 0,54 mg/l. Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão ao motorista, foram informados seus direitos constitucionais e então encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Foram feitas às devidas notificação e o veículo entregue a filha do senhor que estava no local.