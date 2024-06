Atletas de Jandaia participam de Maratona em Londrina

No último domingo (23) os atletas, Edson Lopes de Deus, Daniel Henrique Alves, João Gabriel Victorino, Leonardo Panice e Rafael Gonçalves completaram o percurso de 42 km pelas ruas de Londrina.

A largada aconteceu às 5h da manhã nas dependências do Shopping Catuaí e se estendeu pelas ruas da cidade.

Jandaia do Sul foi representada também pelos atletas no percurso de 21 quilômetros com Marta e Robson Misael.

Foi uma prova de superação, determinação, mais de 6 meses de preparação com uma média de 800km de treinamentos no decorrer dos 6 meses preparatórios.

O time não para por aí, e já organiza mais um desafio para o segundo semestre de 2024.