Associação Comercial de Apucarana realizará Parada de Natal nesta terça-feira

Um evento de magia e encanto. Assim promete ser a I Parada de Natal da ACIA de Apucarana, que será realizada na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, às 19 horas. O evento acontecerá na extensão da Avenida Curitiba, no trajeto que compreende as esquinas da Rua Clóvis da Fonseca até a Praça do Redondo.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a Parada de Natal será composta por oito alas. “A primeira irá retratar o nascimento de Jesus, através de um Presépio Vivo. Depois teremos a ala de Artistas Mirins do Projeto COMANDER, com arcos iluminados e outros adereços; na sequência vem as Bailarinas Encantadas e outra ala composta por um grupo de Papais Noéis músicos”, diz Faganello.

Segundo o presidente, essa ala tocará músicas natalinas ao vivo e deve emocionar quem estiver nas ruas. “Logo em seguida teremos ainda mais uma do Projeto COMANDER formado por Artistas Circenses, que vão complementar a ala do Aero Circus, uma trupe de artistas de Londrina que faz espetáculos em todo o Brasil. E fechando o desfile teremos os Ajudantes do Papai do Noel e o próprio bom velhinho”, elenca Faganello.

Atração para todos as idades

A vice-presidente da para assuntos do comércio e presidente do SIVANA, Aída Assunção, diz que a I Parada de Natal será uma atração para todos. “Convidamos todos de Apucarana e da região para estarem na terça-feira, dia 10/12, assistindo este espetáculo. Temos certeza que será emocionante”, ressalta Aída.

Aída diz que neste ano a parada acontecerá na Avenida Curitiba, mas em 2025 o projeto será ampliado. “A ideia é realizar o evento em dois dias para incluir mais uma avenida no trajeto e quem sabe não entre no calendário municipal, como acontece em cidades como Gramado, Campos do Jordão, etc”, diz Aída.

A diretora do Projeto COMANDER, Edna Ferreira, é uma das apoiadoras desta ação. “Gostamos muito do projeto. Para nós é uma oportunidade de divulgar para a comunidade o trabalho que fazemos, um projeto realizado no Ginásio Cebolão do Jardim Ponta Grossa. Atendemos dezenas de crianças e adolescentes com dança, atividades circenses, teatro, música, etc. E vamos mostrar um pouco disso tudo na Parada de Natal”, diz Edna.

A Parada de Natal é uma realização da ACIA Apucarana, tem apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística – Promatur, VAL, Grupo Apucarana Auto Peças, Sivana, Câmara da Mulher Empreendedora e Projeto COMANDER.

Fonte ACIA

