Assembleia Legislativa do Paraná homenageia Bruno Calixto por dedicação à Defesa Civil de Jandaia do Sul

Em uma cerimônia emocionante realizada na Assembleia Legislativa do Paraná, o Deputado Estadual Goura concedeu Votos de Congratulações ao senhor Bruno Calixto Olivato, coordenador municipal da Defesa Civil de Jandaia do Sul. A homenagem reconhece o trabalho exemplar de Bruno, marcado por dedicação, coragem e um compromisso incansável com a proteção de vidas e a gestão de emergências no município.

Uma trajetória de liderança

Bruno Calixto desempenhou um papel crucial em diversas frentes de atuação, contribuindo diretamente para um Paraná mais seguro e resiliente. Sua gestão destacou-se em episódios críticos, como o enfrentamento à pandemia de COVID-19, quando trabalhou ativamente na orientação da população, na aplicação das normas sanitárias e no combate à disseminação do vírus. “Foi um período desafiador, mas o trabalho em equipe e a conscientização da comunidade foram fundamentais para minimizar os impactos”, relembrou o homenageado.

Outro marco de sua liderança foi a resposta imediata à destruição causada por uma severa chuva de granizo, que devastou Jandaia do Sul. Em poucas horas Bruno e sua equipe mobilizaram-se rapidamente, distribuindo lonas, telhas, alimentos, agasalhos, etc, às famílias mais afetadas, permitindo a reconstrução da cidade em tempo recorde. “Nossa prioridade sempre foi agir com velocidade para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas”, destacou.

Bruno também liderou o processo de cadastramento e identificação das famílias que residem em áreas de risco na Vila Santo Antônio. Esse trabalho foi o ponto de partida para a conquista de moradias dignas, viabilizadas em parceria com o Governo do Estado.

Preparação e resposta a desastres

Sob sua coordenação, a Defesa Civil de Jandaia do Sul realizou diversos treinamentos e ações de conscientização para a gestão de crises e desastres naturais. Essas iniciativas incluíram a capacitação de agentes para lidar com situações de emergência, reforçando a resiliência local.

Reconhecimento e agradecimento

Em entrevista, Bruno Calixto Olivato expressou gratidão pela homenagem e ressaltou que o trabalho só foi possível graças ao empenho conjunto dos agentes de Defesa Civil, ao atual gesto do posto de brigada comunitária de Jandaia do Sul, e da sua equipe na época, da prefeitura de Jandaia do Sul “Esse reconhecimento não é apenas meu, mas de todos que estiveram ao meu lado nesses momentos de caos. Juntos, conseguimos amenizar os prejuízos e alcançar nossos objetivos”, afirmou.

O Deputado Goura elogiou a atuação de Bruno e sua equipe, destacando sua responsabilidade e empatia como exemplos para toda a sociedade. “Bruno nos inspira ao mostrar que, mesmo em meio às maiores adversidades, a dedicação e o amor ao próximo podem transformar a realidade”, declarou o parlamentar.

Com uma trajetória marcada por desafios e conquistas, Bruno Calixto Olivato, encerra seu ciclo como coordenador municipal de proteção e defesa civil, mas reafirmou seu compromisso de seguir contribuindo com essa importante missão visando a segurança e o bem-estar da população de Jandaia do Sul, demonstrando que o trabalho coletivo e a solidariedade e amor ao próximo são as bases para superar qualquer crise.

.