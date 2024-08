Assaltantes se passam por policiais em tentativa de roubo a ônibus na PR-444

Na madrugada desta terça-feira (27), na entrada da cidade de Arapongas, bandidos armados, a bordo de um veículo Chevrolet Tracker branco, se passaram por policiais e tentaram roubar um ônibus de uma empresa de turismo que trafegava pela rodovia PR-444, próximo ao portal do município.

O carro, equipado com um giroflex interno, simulava uma viatura descaracterizada, enganando o motorista do ônibus. Os criminosos deram voz de abordagem, ordenando que o coletivo parasse. No entanto, o motorista desconfiou da situação e não obedeceu às ordens.

Determinados a concluir o roubo, os bandidos usaram o carro para forçar o ônibus a reduzir a velocidade. Quando essa tática não surtiu efeito, eles abriram fogo contra o coletivo. A maioria dos disparos atingiu o asfalto, mas um deles perfurou o para-brisa, exatamente onde um passageiro normalmente estaria sentado.

O motorista, demonstrando coragem e agilidade, parou o ônibus e correu em direção a algumas árvores às margens da rodovia. Nesse momento, os criminosos desistiram do assalto e fugiram.

A Polícia Militar de Arapongas atendeu à ocorrência e está investigando o caso.