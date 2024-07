Artigo:: Sedentarismo Mata

Jandaia do Sul, PR, Brasil 24 de julho de 2024 Luiz Henrique Michelato Professor, Escritor, Pesquisador, Psicopedagogo e Assistente Social – CRESS/PR 10830 http://lattes.cnpq.br/4337020765052211 https://www.amazon.com/author/luizhenriquemichelato

Fazer atividade física exercita não somente o corpo, mas também a mente. Ter uma dieta equilibrada e fazer pelo menos meia hora de exercícios por dia nos faz ter saúde e qualidade de vida. Portanto, liberte-se do sedentarismo.

É importante que projetos de prevenção de doenças sejam ofertados pelos serviços públicos, visando estimular a atividade física para a população, ao mesmo tempo reduzindo doenças e evitando que as pessoas sejam ‘escravas’ da indústria farmacêutica e do sistema hospitalar, desafogando os serviços públicos curativos, sobretudo, o Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, precisamos pensar até que ponto tais medidas são favoráveis para o lucro do ‘Deus mercado’!? Em que medida a indústria farmacêutica e o sistema hospitalar podem lucrar com as doenças da população? São questionamentos que devemos fazer em vista de nossa saúde e qualidade de vida.

Doenças como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e AVC são responsáveis pelas mortes de 74% da população mundial, segundo Varella (2024). Algo atribuído ao sedentarismo e má alimentação, ou seja, falta de atividade física e excesso de alimentos ultraprocessados, enlatados, embutidos, gorduras saturadas, aditivos químicos, açúcar, sódio, entre outros.

O trabalho deve ser de PREVENÇÃO, estimulando a mudança de estilo de vida das pessoas e desenvolvendo projetos com equipes multiprofissionais compostas por Profissionais de Educação Física, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Médicos, Enfermeiros, entre outros importantes profissionais, buscando auxiliar a população a fazer atividade física e ter uma alimentação correta e equilibrada, conforme determina a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

Porém, até que ponto isto é benéfico para o mercado que incentiva péssimos hábitos alimentares? Considerando que vivemos numa sociedade onde o ‘ter’ vale mais que o ‘ser’, e o dinheiro e o lucro são mais importantes que saúde e qualidade de vida.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou em 2018, um plano de ação mundial visando estimular a prática de atividade física e saúde até 2030, atuando em conjunto com 20 áreas políticas com o objetivo de criar sociedades mais ativas, construindo ambientes e oportunidades para as pessoas praticarem atividade física.

Comece HOJE, agora, faça uma caminhada, reduza sua alimentação, procure uma academia, coma alimentos mais saudáveis, beba pelo menos dois litros de água por dia, utilize a academia ao ar livre de sua cidade. O importante é começar, todo começo é difícil, é um exercício também mental, mas quando o resultado chega, é muito gratificante, e os benefícios são em todos os aspectos, pois, iremos envelhecer com saúde e qualidade de vida, sem ser ‘escravo’ da indústria farmacêutica e do sistema hospitalar, e sem dar ‘trabalho’ para nossos familiares com doenças que podem ser evitadas. TENHA CONSCIÊNCIA!

