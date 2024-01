Arrombamento e furto em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí, na Rua Francisco de Melo Sobrinho.

Conforme a PM, relatou o solicitante, que foi viajar dia 10/01/2024 e ao retornar

encontrou sua residência com a porta arrombada e a parte interna toda revirada. O sistema de monitoramento foi cortado, porém, os autores deixaram as câmeras no local juntamente com os cartões de memória. Após constatou que haviam levado um notebook e um rádio, além de uma pequena quantidade de moedas, que não soube informar o valor. Logo, compareceu ao DPM e acionou a equipe policial.