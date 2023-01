Armado de faca, homem é preso após ameaçar dona de bar em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi atendida na tarde desta segunda-feira (16) na Avenida Cícero de Moraes, centro de São Pedro do Ivaí.

Conforme a PM, a solicitante estava trabalhando em seu bar quando foi surpreendida pelo autor, o qual portava uma faca e mediante grave ameaça exigia uma quantia em dinheiro para somente após receber o valor deixar o local, que ainda ficava xingando o proprietário e constantemente repetia que só sairia do local após receber o dinheiro.

Ao chegar no local, a equipe realizou a abordagem, sendo encontrado com o mesmo uma faca com um palmo de lâmina e ponta fina em sua cintura dentro de uma bainha.

Foi dada voz de prisão ao autor sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul.

A equipe da Rotam da 2°CIA prestou apoio na abordagem.