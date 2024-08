Área de mata na Estrada da Amizade sofre com descarte irresponsável de lixo

Na Estrada da Amizade, quilômetro 4, em Jandaia do Sul, um cenário preocupante está se desenrolando: pessoas estão despejando lixo em uma área de mata. Essa região, além de ser um local de preservação ambiental, também serve como manancial de água, tornando a ação irresponsável ainda mais alarmante.

Moradores da área estão apreensivos com essa prática inadequada, que ameaça a integridade do ecossistema local. Afinal, jogar lixo em matas ou nascentes não é apenas uma falta de respeito à natureza; é um crime ambiental.

As consequências para os infratores podem ser severas. De acordo com a legislação, quem for flagrado descartando resíduos em áreas protegidas pode enfrentar pena de até 4 anos de prisão, além de multas significativas.

.