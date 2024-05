Apucaranense morre em confronto com a Polícia do Paraguai

Um apucaranense morreu e um outro foi preso após um confronto em Juan León Mallorquín – distrito do Alto Paraná – com a Polícia Nacional do Paraguai na madrugada desta quarta-feira (8). O caso aconteceu durante investigação de um assalto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNF) ocorrido na cidade de Natalio.

De acordo com a polícia local, o confronto ocorreu durante uma busca dos agentes, que investigavam o roubo ao banco, em um estabelecimento rural. No local, dois suspeitos foram mortos – o apucaranense, de 21 anos, e um outro jovem de 22 anos. Um outro morador de Apucarana, de 27 anos, foi detido com mais um homem e duas mulheres.

Durante a operação da polícia, também foram apreendidos no local armas de fogo, quatro coletes à prova de balas, seis telefones celulares, dois veículos, entre outros itens.

A operação foi realizada em perseguição aos ataques a caixas eletrônicos de Itapúa e Alto Paraná. O confronto aconteceu em um estabelecimento às margens de um rio chamado Monday, na zona rural do município paraguaio.

As informações são do TnOnline