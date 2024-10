Apucarana: Homem morto e outro ferido em tiroteio no bairro Michel Soni

Na madrugada desta quarta-feira (2), um homem perdeu a vida e outro foi socorrido após ser atingido por um tiro na cabeça em Apucarana.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma denúncia via telefone de emergência (190) alertou as autoridades sobre dois indivíduos feridos por disparos de arma de fogo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e, infelizmente, constatou o óbito de um dos homens. O segundo ferido foi encaminhado para atendimento médico.

A área foi isolada pela PM para preservar a cena do crime. A Polícia Civil de Apucarana, juntamente com equipes da Polícia Científica, já iniciou as investigações para esclarecer os detalhes desse trágico episódio. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).