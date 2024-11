Apucarana e Califórnia: Lote 3 das concessões trará novos contornos para o Vale do Ivaí

(Agência Estadual) O edital do Lote 3 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai implantar dois novos contornos rodoviários na região do Vale do Ivaí, além de trazer outras obras para a região. O leilão está marcado para 12 de dezembro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

Essa é a terceira matéria da série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 3. As reportagens já abordaram as melhorias em Ponta Grossa e na Rodovia do Café, e no próximo texto serão detalhadas as obras previstas para a região Norte.

APUCARANA – O Contorno Leste de Apucarana terá 13 quilômetros e 830 metros de extensão em pista dupla, sete viadutos e 10 pontes. O seu km zero faz entroncamento com a BR-369 próximo à Subestação Nova Aricanduva, começando na verdade dentro do território de Arapongas. Daí ele segue até a BR-376, encontrando a rodovia próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Apucarana. Tanto no início quanto no fim do contorno serão implantados viadutos do tipo Trombeta, que possuem três ramos de acesso.

As 10 pontes serão implantadas em cinco locais, sendo duas estruturas paralelas em cada um. Elas vão ficar nos km 0+840, km 3+600, km 6+600, km 10+060 e km 12+880.

Os demais viadutos, além das duas Trombetas, serão uma Passagem Inferior, em que não há interação entre as vias, no km 2+230, entroncamento com a Estrada São Luis; um viaduto tipo Parclo, utilizado para troca de sentido, no km 4+800; uma Passagem Superior no km 7+560, cruzamento com a Rua Denhei Kanashiro; outro Parclo no km 9+600; e uma Passagem Inferior no km 13+700, onde passa uma linha ferroviária.

Ainda em Apucarana, está prevista a duplicação do Contorno Norte (PR-170) do km 108+360 ao km 120+001, com implantação de um novo viaduto do tipo Trombeta no entroncamento com a BR-376 e um Parclo no km 115+120. Também serão duplicados os viadutos sobre a linha ferroviária no km 119+150 e no km 108+360, este último no entroncamento com a BR-369.

Além dos contornos novos, o município vai ganhar também, na BR-376, uma passarela no km 237+300, próximo à estrada Nova Ucrânia; mais um viaduto no km 241+700; e a duplicação da rodovia entre o km 245+140 e o km 245+520, bem como uma passarela para pedestres no km 245+300. E na BR-369 será implantada uma ciclovia do km 197+700 ao km 200+670.

CALIFÓRNIA – O município de Califórnia vai ganhar um contorno rodoviário paralelo à BR-376, com 5 quilômetros e 460 metros de extensão, todo em pista dupla. Serão construídos dois viadutos do tipo Trombeta no início e no final do contorno, entroncamentos com a rodovia federal. Também serão implantadas quatro pontes novas em dois locais, com duas estruturas paralelas em cada um, no km 0+160 e km 5+280.

E na própria BR-376, ainda no território de Califórnia, será construído um Parclo no km 250+300, logo antes do novo contorno; uma ciclovia no perímetro urbano, do km 253+600 ao km 254+700; após o contorno será duplicado o trecho da rodovia entre o km 256+000 e o km 256+700; e, por último, um Parclo no km 260.

