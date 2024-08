Aposta de Jandaia do Sul leva quina da Mega-Sena

Na noite desta quinta-feira (29), o Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), foi palco do concurso 2.768 da Mega-Sena. Os apostadores tinham a chance de ganhar um prêmio estimado em R$ 5.865.639,48 ao acertar as seis dezenas. No entanto, os números da sorte permaneceram esquivos, e o prêmio acumulou para o próximo sorteio, marcado para este sábado (31), com um montante de R$ 9,5 milhões.

As dezenas sorteadas na quinta-feira foram: 02 – 18 – 32 – 28 – 33 – 12. Ninguém acertou todos os números e levou o prêmio principal.

Um total de 36 apostas acertaram a quina e garantiram uma fatia do bolo. Cada uma dessas apostas vai embolsar R$ 46.680,86. Entre os felizardos está um jogo simples feito na Lotérica Rei da Sorte, em Jandaia do Sul. Esse apostador acertou cinco dos seis números sorteados.

Além disso, outra aposta, também de Jandaia, acertou na quadra, garantindo um prêmio de R$ 691,05.