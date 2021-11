Após trafegar em rodovia, motorista embriagado é preso na cidade de Marumbi

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Marumbi às 18h09 deste domingo (31).

Conforma a PM, foi repassado via Copom que havia um veículo VW/Gol 16V, cor prata, trafegando na rodovia PR 466 sentido distrito de São José e que o condutor possivelmente estaria embriagado e que ficava a todo momento invadindo a mão contrária da pista com grande possibilidade de causar um acidente.

Segundo o solicitante, o condutor do veículo teria adentrado a Av. Tiradentes da cidade de Marumbi, sendo que o solicitante estava ao telefone com a equipe policial passando as trajetórias realizadas pelo condutor.

Os policiais realizaram a abordagem do veículo na Rua Henrique Conti e nele estava o condutor de 41 anos e uma passageira de 24.

O condutor estava visivelmente embriagado e foi convidado a realizar o exame etilômétrico que posteriormente constou 0,94mg/l.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante, sendo lidos seus direitos constitucionais. Foi realizada revista no interior do veículo e foram encontradas várias latas de cerveja vazias. O carro estava com pneus com lona de rodagem baixas “carecas” e foi removido ao pátio do Detran do Destacamento de Marumbi, sendo confeccionadas as devidas notificações de trânsito e procedimentos administrativos pertinentes.