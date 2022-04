Após novo surto de Covid, São Pedro do Ivaí cancela evento do Dia do Trabalhador

A prefeitura de São Pedro do Ivaí cancelou o tradicional evento em comemoração ao Dia do Trabalhador, que ocorreria no próximo domingo (1º de maio). A decisão foi tomada pela administração, após os números de casos de Covid-19 crescer significativamente nos últimos dias.

“A decisão foi tomada em conjunto com a minha equipe administrativa. A pandemia não acabou e precisamos continuar sendo prudentes em nossas decisões, evitando que este surto se torne algo ainda maior, visto que o evento reuniria muitas pessoas e ainda colocaria pessoas de outros municípios circulando em São Pedro do Ivaí”, comentou a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

De segunda-feira (25) até esta quarta-feira (27), a secretaria municipal de Saúde confirmou 115 novos casos e monitora 124 pessoas doentes que estão isoladas nos domicílios. Além do cancelamento do evento, a administração se preocupa em tomar novas medidas para barrar o novo surto.

Não é descartada a realização da 10ª Prova Rústica da Cidade Acolhedora e do 1º Desafio MTB ainda neste ano. “Por hora cancelamos, entretanto, uma nova decisão pode ser tomada assim que a situação for controlada, optando por alguma data especial. Peço nesse momento que a população redobre a atenção e os cuidados para evitar o contágio e evitem se aglomerar. Todos nós sabemos o que fazer e precisamos nos unir mais uma vez para afastar este mal que já trouxe tantas tristezas para todos nós”, reforça a prefeita.