APMI inaugura posto de coleta de leite humano

A APMI inaugurou em Jandaia do Sul um posto de coleta de leite humano. Este posto além de receber doações de leite humano e atender as mamães que tiveram seus bebês e estão com dificuldade na amamentação, também contribuirá para o abastecimento de leite materno da UTI neonatal do Hospital da Providência de Apucarana.

O Posto conta com equipamentos de última geração, como uma bomba extratora para ordenha das mamães com dificuldade de amamentar e também o Laser para cauterização das fissuras ocasionadas pela amamentação, tudo de forma gratuita.

O Posto está localizado na Clínica Dr. Dalmen, Rua Joaquim José de Almeida Filho 542. Contatos serão feitos através da APMI na Av. Getúlio Vargas 1116 fundos ou pelo fone (43) 99652-7799.

A APMI agradece a todos os envolvidos no projeto.