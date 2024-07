AMUVI celebra 55 anos com noite de homenagens

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e várias lideranças políticas do Paraná participaram na noite desta sexta-feira (12), em Cambira, de reunião comemorativa aos 55 anos de fundação da associação.

O encontro, realizado no salão paroquial da igreja matriz, foi marcado por relatos da história de luta da Amuvi e por homenagens a alguns daqueles que contribuíram para o fortalecimento da associação e pela busca do desenvolvimento do Vale do Ivaí.

Foram homenageados o ex-prefeito de Jandaia do Sul e um dos fundadores da Amuvi, Hermínio Vinholi, que está com 98 anos de idade; o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, João Carlos Ortega, e Lúcio Mauro Tasso, sub-chefe da Casa Civil. Os prefeitos que compõem a associação também receberam um quadro comemorativo dos 55 anos da entidade.

Muito emocionado, o ex-prefeito Herminio Vinholi, expressou alegria por ter sido lembrado pelos atuais prefeitos. Acompanhado de familiares, ele foi aplaudido de pé pelos presentes. “É muita alegria estar aqui, estou resistindo, mas estou aqui”, comentou, com bom humor.

O presidente da Amuvi, e prefeito anfitrião do evento, Emerson Toledo Pires, destacou o trabalho de todos os presidentes que passaram pela associação e contribuíram para o seu fortalecimento ao longo dos anos. Ele enumerou as muitas conquistas da associação e destacou o clima de união e integração entre os municípios.

“A Amuvi vem desempenhando um grande trabalho junto ao Governo do Estado. São muitos projetos de infraestrutura desenvolvidos no Vale do Ivaí e é com muita alegria que comemoramos hoje a união de todos os prefeitos que passaram pela nossa entidade e contribuíram para o crescimento da região”, comentou.

Autoridades e deputados presentes

Também participaram da reunião o ex-governador Orlando Pessuti (MDB), os deputados federais Beto Preto (PSD) e Ricardo Barros (PP), os deputados estaduais Anibelli Neto (MDB), Soldado Adriano (PP)e Do Carmo (União Brasil), o secretário estadual de Justiça e Cidadania, SantinRoveda, secretário de estado de Inovação, Alex Canziani, o presidente da União Brasileira de Apoio aos Municípios, Leonardo Santana, e gerentes regionais de órgãos do governo, entre outros.

Durante a reunião, foi apresentado um vídeo destacando as potencialidades e características específicas de cada um dos 26 municípios que compõem a associação, que foi fundada em 12 de julho de 1969.