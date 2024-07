Ameaça, Mandado de Prisão e Lesão Corporal: Plantão policial de quinta para sexta-feira em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 7h16 da manhã desta quinta-feira (18) na Rua Josefinos, Vila Rica.

A equipe foi solicitada para atender uma ameaça entre pai e filho, que o filho estaria com uma faca em mãos. Ao chegar no local, o solicitante teria saído da residência e deslocado até a delegacia. Entao, novamente a equipe deslocou até a Delegacia de Polícia Civil onde fora feito contato com XXX, disse que seu filho, de 23 anos, briga frequentemente com ele, o ameaça, profere xingamentos e hoje acordou agressivo e o ameaçou com uma faca.

O solicitante saiu da residência por medo das agressões.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 19h54 desta quinta-feira (18) na Rua Paião.

A equipe ROTAM, de posse de informações de que no referido endereço estaria transitando um indivíduo com mandado de prisão em aberto, intensificou o patrulhamento na região quando se deparou com XXX próximo de sua residência.

Ao ser reconhecido, foi dada voz de abordagem ao mesmo e feita sua identificação via SESP, onde consta seu mandado de prisão em aberto. Foi dada voz de prisão a ele e feito o uso de algemas dado receio de fuga (súmula vinculante N° 11 do STF). O mesmo foi encaminhado à cadeia pública de Jandaia do Sul para as devidas medidas legais cabíveis.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 02h18 desta sexta-feira (19) na Rua José Maria de Paula Rodrigues.

Após solicitação a equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde a solicitante relatou que sua filha teria sido agredida fisicamente com socos e chutes pela pessoa de XXX, sendo que a mesma foi até ao local em que reside sua filha e acabou trazendo a mesma embora para sua residência juntamente com o filho de 02 anos de idade.

A solicitante relatou ainda que ele constantemente faz ameaças a sua família, se XXX romper o relacionamento. Diante do exposto foi confeccionado o BOU e encaminhado até a delegacia para procedimentos cabíveis.

A Solicitante juntamente com sua filha relatou que irá solicitar a Medida Protetiva para ambas em data posterior na Delegacia Local.