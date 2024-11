Ameaça de morte e lesão corporal no Jardim Santa Helena em Jandaia do Sul

Data do Registro: 21/11/2024 00:50:34 Endereço: RUA GREGÓRIO RODRIGUES DOS SANTOS, JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: AMEAÇA.

Descrição do Fato: Foi repassado via COPOM, que de acordo com o solicitante o ex marido de sua cunhada estaria ameaçando a todos que estariam no local. De imediato a equipe deslocou até o local mencionado onde as vítimas foram identificadas e todos relataram que o ex marido de umas das vítimas, foi até a residência onde eles moram e começou a ameaçá-los, dizendo que iria matar todo mundo e que estaria indo em sua casa buscar uma arma e nesse momento, o solicitante ligou para a PM e o autor ao perceber se evadiu do local. Dados os fatos as vítimas foram orientadas sobre as medidas a serem tomadas posteriormente.

Data do Registro: 21/11/2024 02:05:23 Endereço: RUA GREGÓRIO RODRIGUES DOS SANTOS, JANDAIA DO SUL. Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL

Descrição do Fato: Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares solicitando apoio à equipe do SAMU, os quais deslocariam até o endereço da ocorrência a fim de prestar socorro a uma mulher agredida, a equipe policial compareceu juntamente no local onde todos foram recebidos pela vítima que atendeu do lado de fora da residência, após os primeiros atendimentos pela equipe do SAMU. Relatou que havia sido agredida pelo ex convivente, o qual já havia se evadido, este que estaria ausente do local nesta data e teria vindo até a residência pouco antes da chegada das equipes e utilizando-se de um veículo Gol branco tentou derrubar o portão da garagem, o que ocasionou dano no referido portão, informou ainda que durante a discussão já no interior do imóvel o autor quebrou seu aparelho celular de uso pessoal e lhe desferiu um soco no rosto, abaixo do olho esquerdo, o que resultou em um hematoma com inchaço.

Visivelmente abalada pela situação, recusou atendimento médico e informou que não desejava representar contra o ex convivente pelo ocorrido, porém, aparentava preocupação com relação ao autor retornar à residência e também agredir o seu filho que mora no mesmo local e também teria sido ameaçado.

Diante das circunstâncias foi devidamente orientada, encerrando-se assim a ocorrência, ficando o registro para providências futuras por parte da Polícia Judiciária.

As informações são da Polícia Militar

.