Alunos do São Marcos com apoio da UFPR trabalham projeto para puruficar água da chuva

Com imensa alegria anunciamos o nosso projeto “HidroPura”! Somos alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio São Marcos, trabalhando juntos para purificar a água da chuva e distribuí-la para quem mais precisa, com o apoio da UFPR Jandaia do Sul.

Nosso time é orientado pelas professoras Flávia Marcomini, Cíntia Ferreira e Pollyanna Telles, com o objetivo de garantir que a água, um bem essencial para a vida humana, seja acessível a todos.

Utilizamos um sistema de purificação por filtro UV e outros materiais que garantem a qualidade e segurança da água, promovendo a saúde e a sustentabilidade.

Acreditamos que a democratização da água é um direito fundamental e uma forma de promover a justiça social, seguindo o 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Juntos, buscamos transformar vidas por meio da caridade e inovação científica.

🔬 Siga nosso projeto rumo à Feira de Ciências do Vale do Ivaí e acompanhe nosso progresso!