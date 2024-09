Alerta de Temporal em Mais de 200 Cidades Paranaenses

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta sexta-feira (13) para mais de 200 cidades paranaenses, indicando a possibilidade de temporais. A previsão é válida até as 23h59min deste dia.

De acordo com o Inmet, espera-se um volume significativo de chuva, com estimativas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm ao longo do dia. Além disso, ventos intensos, variando de 60 a 100 km/h, podem ocorrer. Os riscos incluem corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As regiões mais afetadas são o oeste, noroeste, sudoeste, parte do norte central e a região central do Paraná, que estão sob alerta laranja. No total, 204 municípios estão sujeitos a pancadas de chuva.

Enquanto isso, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê um dia quente nas demais regiões do estado, com máximas próximas ou superiores a 35°C.