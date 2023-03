Adolescentes estão desaparecidas há 4 dias em São Pedro do Ivaí

As irmãs Letícia Vitória (15 anos) e Cibely Nicole (13anos), desapareceram no último sábado (05)

Conforme a PM, compareceu no destacamento a pessoa de XXXX 31 anos, relatando que na data de 04 de março (sábado) as suas filhas de 13 anos e 15 anos, saíram de casa informando que iriam estar na rodoviária da cidade. E que após isso ambas não deram mais notícias. E que tal fato já havia ocorrido anteriormente, porém que nunca havia demorado tanto para darem notícias.

Ambas deixaram os celulares em casa.Foii tentado mandar mensagens nas redes sociais, porém não houve resposta. Também foi feito contato com os amigos que estavam com elas no dia, porém eles informaram que o grupo se dispersou e que ambas ficaram sozinhas sentadas no banco da praça e posteriormente eles não as viram mais.

A solicitante fez contato com o Conselho e a Polícia Militar para registrar o BOU.