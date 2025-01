Acusados de homicídio são presos em Cambira

Uma operação realizada pela Polícia Militar (PM) em Cambira resultou na prisão de indivíduos envolvidos em um homicídio na manhã desta sexta-feira (23). A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima, que indicava a presença de suspeitos de tráfico de drogas em uma residência no Centro de Cambira.

Durante a operação, as equipes da RPA de Cambira e Operações com Cães abordaram os suspeitos, dentre os quais uma mulher com mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas, expedidos pelas comarcas de Jaguapitã e Arapongas.

A mulher foi identificada e detida, e outros suspeitos também foram abordados. A operação foi um sucesso, e a PM continua trabalhando para combater a criminalidade na região.