Acusado de tráfico desacata policiais na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h25 desta segunda-feira (24) na Praça do Café em Jandaia do Sul

Conforme a PM, a equipe policial recebeu denúncia de um popular que na Praça do Café, próximo ao ponto de táxi, havia um masculino de bermuda e camiseta, com uma bolsa transversal, comercializando entorpecentes naquele local.

De posse das informações, após diligências na praça, foi visualizado um masculino com as mesmas características, utilizando uma bolsa transversal, sentado na sombra em uma cadeira.

Diante da denúncia de tráfico de drogas, o masculino recebeu voz de abordagem e foi submetido à busca pessoal e nenhum ilícito foi localizado.

Ele foi identificado como M—– 26 anos, natural de Mauá/SP. Durante a busca pessoal, M—– ficou questionando a abordagem policial e dificultando as buscas.

Após ser liberado, desacatou a equipe com os dizeres “tira essa farda e vem pra cima seus arrombados”. Com isso foi tentada nova abordagem, sendo necessário apoio da equipe ALI, logrando-se êxito em contê-lo e realizar o encaminhamento para lavratura do Termo circunstanciado.

