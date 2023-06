Acusada de tráfico ameaça mãe em Marumbi

Na segunda-feira (12), a Polícia Militar registrou um atendimento na cidade de Marumbi, referente a uma ameaça.

A proprietária de uma residência localizada no Conjunto Adhemar Rejane, relatou que sua filha está morando na casa e traficando drogas no local. Segundo a solicitante, a filha já foi presa pelo crime de tráfico e agora transformou a casa em um ponto de drogas.

A mãe foi até a residência pedir para desocuparem a casa, uma vez que ela irá retornar a morar ali. No entanto, quando chegou no local foi ameaçada com cabos de vassoura.

Os autores não foram localizados durante o patrulhamento realizado pelos policiais militares.