Acusada de ameaçar filhos com faca é presa em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 20h56 desta segunda-feira (19).

Conforme a PM, após solicitação da conselheira tutelar dando conta que uma mãe estaria ameaçando seus filhos com uma faca, a equipe policial se deslocou juntamente com o conselho tutelar e na esquina da residência estava XXX dentro de um veículo com 4 crianças e relatou que sua esposa, após ter bebido algumas cervejas começou a insultá-lo e por fim, em posse de uma faca ameaçou ele e as crianças, sendo que esta versão também foi confirmada pelas duas filhas mais velhas, de 13 anos e 11 anos.

A equipe então foi até a residência e fez contato com a Sra. XXX, que negou tal fato, porém confessou ter bebido e apresentou uma faca para a equipe, mas alegou não ter ameaçado ninguém e durante a ocorrência a mesma proferiu vários xingamentos e ameaças contra a conselheira, dizendo “se eu for presa e perder meus filhos vou matar você” e, em certo momento tentou agredi-la, mas foi contida pelos policiais.

Diante dos fatos as crianças ficaram na residência com a avó e a autora foi encaminhada a delegacia de Policial Civil para procedimentos cabíveis.