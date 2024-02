Acidente em São Pedro do Ivaí deixa duas pessoas feridas

Na noite de sexta-feira (9), um grave acidente envolvendo três veículos na PR-457, entre as pontes sobre os rios Ivaí e Cambará, em São Pedro do Ivaí, deixou duas pessoas feridas. A colisão ocorreu por volta das 21h30.

De acordo com relatos de testemunhas, um Toyota Cross de Maringá, que seguia em direção a Lunardelli, colidiu com um caminhão parado no meio da pista, sem qualquer tipo de sinalização. Após o acidente, o motorista do caminhão fugiu do local, deixando as vítimas sem nenhum socorro.

Enquanto aguardavam a chegada das equipes, um VW/Gol com placas de Arapongas, também com destino a Lunardelli, colidiu na traseira do veículo acidentado, agravando ainda mais a situação do acidente.

As vítimas, uma criança que estava no Gol e uma passageira do Toyota, receberam atendimento das equipes da Santa Casa de São Pedro do Ivaí e das equipes do SAMU de Apucarana e São João do Ivaí.