Acidente na BR-376 em Jandaia deixa dois gravemente feridos

Conforme a PRF, por volta das 00h20 desta sexta-feira (25), no km 215 da BR 376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul, a PRF atendeu um sinistro de trânsito, tipo colisão frontal, envolvendo uma motocicleta e um veículo.

O condutor da motocicleta CG Titan, um rapaz de 27 anos, juntamente com um garupa, um homem de 42 anos, transitavam no sentido Jandaia do Sul para Mandaguari pela contramão de direção, em local de pista dupla, quando colidiram violentamente contra um veículo GM Astra, que seguia em sentido contrário.

Tanto o condutor da motocicleta como o garupa saíram gravemente feridos. Eles foram encaminhados ao hospital da Providência em Apucarana. Já o condutor do Astra não se feriu.

A pista estava molhada no momento do sinistro.

A PRF constatou que o condutor da motocicleta não possui CNH. Ele foi multado e a motocicleta recolhida.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e disponibilizará às partes envolvidas e às autoridades competentes.